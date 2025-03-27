Россияне стали есть меньше хлеба

В Российской гильдии пекарей и кондитеров отметили, что жители России стали есть меньше хлебобулочных изделий. Правда, снижение небольшое - менее 3% с 2018 по 2022 гг.

Интересно, что больше всего снизилось потребления хлеба в Москве — на 18%. При этом, хотя потребление хлеба снижается, россияне съедают его на 18% больше, чем рекомендуемая норма в 96 кг в год.

В 2024 году стоимость производства свежих хлебобулочных изделий в России выросла почти на 30%, сообщил гендиректор булочно-кондитерского холдинга "Коломенский" Дмитрий Козлов. Соответственно, растет и цена на хлеб.