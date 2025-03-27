Бывшая жена Тимура Иванова просила снять арест со счетов

Бывшая супруга экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Светлана Захарова просила суд снять арест с ее банковских счетов, наложенный в рамках дела о получении взяток в отношении ее бывшего мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Захарова попросила снять арест со счетов для содержания четверых детей, однако ей было отказано. Адвокаты обжаловали решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, в рамках уголовного дела также наложен арест на 300-метровую квартиру в районе Арбат, где зарегистрирована Захарова.

15 марта сообщалось, что суды и органы следствия наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении Иванова на его имущество и активы семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности. Всего в отношении экс-заместителя министра обороны возбуждено три уголовных дела.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд направил уголовное дело Иванова в Мосгорсуд, где оно будет рассмотрено в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну.