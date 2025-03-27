СМИ: Пострадавшим при стрельбе в Подмосковье оказался сотрудник Минобороны

Причиной стрельбы возле подмосковного ЖК "Ольгино парк" в Железнодорожном стало покушение на сотрудника Минобороны. Об этом сообщил источник "Известий".

По информации издания, пострадавший получил ранение. Ему оказана медицинская помощь.

Тело нападавшего нашли позже в лесополосе в Балашихе. Причина его смерти устанавливается.

Напомним, 26 марта возле ЖК "Ольгино парк" в Железнодорожном Московской области произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по мужчине, который выходил из подъезда дома. После этого из стоявшего у подъезда автомобиля выбежал охранник жертвы и начал стрелять в нападавшего.

Baza писал, что преступник уехал в места происшествия на бежевых "Жигули", но позже был задержан. Якобы он оказался военнослужащим.