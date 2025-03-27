На Ямале мужчина украл ружье, убил приятеля и попытался убить еще четверых

На Ямале ранее судимый местный житель окажется на скамье подсудимых за побои, хищение оружия, боеприпасов, убийства и покушение на убийство двух и более лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР ЯНАО.

Обвинения предъявлены 33-летнему мужчине.

С 15 по 17 ноября 2024 года обвиняемый находился на территории Байдарацкой тундры в компании пятерых знакомых. Мужчины пили алкоголь, в какой-то момент между обвиняемым и одним из его собутыльников произошла ссора и фигурант избил его. После похитил у одного из своих приятелей охотничье ружье с боеприпасами, вернулся к палатке, у которой находился один из мужчин и выстрелил ему в голову. От полученного огнестрельного ранения, потерпевший скончался на месте.

Затем обвиняемый прошел в палатку, где остались четверо мужчин, и два раза выстрелил из ружья, попав одному из мужчин в спину. Опасаясь быть задержанным, обвиняемый скрылся с места происшествия, забрав с собой оружие. Оставшемуся в живых потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь. Мужчины незамедлительно сообщили в полицию о происшествии.

В результате слаженной работы следователей СКР и правоохранительных органов, обвиняемого задержали в нескольких километрах от места преступления.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение.