В метро Екатеринбурга добавят вагон в защитой от мошенников

В екатеринбургском метро появится вагон финансовой грамотности, цель которого - уберечь население от преступных схем мошенников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

"В салоне вагона размещены полезные лайфхаки о грамотном управлении личными финансами и защите от мошенников. Его главная цель - повысить уровень финансовой культуры среди жителей города", - говорится в сообщении.

Проект разработан Уральским ГУ Банка России при поддержке администрации города и Екатеринбургского метрополитена. На маршрут новый вагон выйдет уже 1 апреля.