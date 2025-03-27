ЕК: Вывод войск РФ с Украины будет одним из условий отмены санкций

Вывод российских войск с территории, которую в Евросоюзе считают украинской, может быть условием отмены санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

"Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что у Германии нет данных об обсуждении в ЕС смягчения санкций в отношении Москвы путем повторного подключения российских банков к системе международных платежей SWIFT. По слвоам представителя правительства ФРГ, штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, а это значит, что система подчиняется законодательству Евросоюза. Напомним, власти США заявили, что в контексте урегулирования кризиса вокруг Украины готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT.