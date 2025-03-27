"Соперник нас наказал": тренер "Автомобилиста" о поражении в первом матче Кубка Гагарина

Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Николай Заварухин высказался о результате первого матча плей-офф Кубка Гагарина, в котором его команда уступила казанскому "Ак Барсу".

Встреча прошла накануне на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 1:4. Как отметил после матча Заварухин, сейчас цена ошибки очень велика по сравнению с регулярным чемпионатом КХЛ.

"Считаю, что начало матча было хорошим – моменты мы создавали. Соперник нас, наверное, наказал за наше удаление. Мы тоже могли это сделать, но не реализовали первое удаление "Ак Барса". Соперник нас за это наказал. В плей-офф цена ошибки очень велика, и соперник дальше сыграл по счету", - приводит слова тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Николай Заварухин пообещал, что команда извлечет урок из этого поражения.

"Сделаем выводы и идем дальше. Это только начало плей-офф, и это только первая игра", - добавил специалист.

Следующий матч серии "Автомобилист" – "Ак Барс" также пройдет в Екатеринбурге 28 марта. После этого она продолжится в Казани.