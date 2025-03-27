УЕФА хочет видеть российские команды в европейских турнирах

Некоторые чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотят возвращения российских команд в международные турниры, пишет газета The Independent в преддверии конгресса УЕФА, который состоится 3 апреля в Белграде.

Сейчас предпринимаются шаги по возвращению команд из России, причем некоторые хотят это сделать немедленно. Высокопоставленные лица уже разрабатывают дорожную карту по допуску российских сборных и команд. Процесс должен начаться с Международного олимпийского комитета (МОК).

Сразу после начала СВО Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА по политическим причинам отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. На днях президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что вопрос возвращения сборной России на международные турниры может решиться уже до конца текущего года.

