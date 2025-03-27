Россиянам будет проще получить визу в США

Облегчить визовые процедуры для россиян в США планирует новый посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, пишут Известия.

"Облегчение визовых процедур для сотрудников наших дипмиссий и простых граждан, упрощение режима поездок по стране пребывания для дипломатов в рамках их профессиональной деятельности. <…> Всем этим имею в виду предметно заняться", — отметил он после прибытия в Вашингтон.

Также он планирует содействовать тому, чтобы возобновить авиасообщение между странами, и вернуть в собственность Москвы шесть конфискованных Вашингтоном объектов недвижимости. По словам Дарчиева, это наиболее "трудные вопросы".

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что новому послу России в США Александру Дарчиеву нужно будет вести работу по возобновлению контактов с американской стороной, пишет РИА Новости.

Она отметила, что ситуация крайне сложная. Особенно, если учитывать, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией.

Новый посол России отправился в США 26 марта.

Предыдущий представитель России - Анатолий Антонов - завершил свою работу в 2024 г., заявив об угрозах в США, которые поступали в его адрес. После отставки Антонов стал советником председателя правления ВТБ Андрея Костина.