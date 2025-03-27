Россиянам будет проще получить визу в США
Облегчить визовые процедуры для россиян в США планирует новый посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, пишут Известия.
"Облегчение визовых процедур для сотрудников наших дипмиссий и простых граждан, упрощение режима поездок по стране пребывания для дипломатов в рамках их профессиональной деятельности. <…> Всем этим имею в виду предметно заняться", — отметил он после прибытия в Вашингтон.
Также он планирует содействовать тому, чтобы возобновить авиасообщение между странами, и вернуть в собственность Москвы шесть конфискованных Вашингтоном объектов недвижимости. По словам Дарчиева, это наиболее "трудные вопросы".
Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что новому послу России в США Александру Дарчиеву нужно будет вести работу по возобновлению контактов с американской стороной, пишет РИА Новости.
Она отметила, что ситуация крайне сложная. Особенно, если учитывать, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией.
Новый посол России отправился в США 26 марта.
Предыдущий представитель России - Анатолий Антонов - завершил свою работу в 2024 г., заявив об угрозах в США, которые поступали в его адрес. После отставки Антонов стал советником председателя правления ВТБ Андрея Костина.