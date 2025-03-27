В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

В России правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения планируется изменить.

Это произойдет с 1 сентября текущего года. Соответствующий проект приказа Минздрава появился на портале проектов нормативных правовых актов. В документе уточняются особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме.

Например, при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в автоаварии, а также людям с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами, производится отбор мочи и крови, которые хранятся в течение недели, и при необходимости исследуются.

Также изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в стране. Уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медосвидетельствования.