27 Марта 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт

Штрафы с управляющих компаний в России, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ресурсоснабжающих организаций предложено оставить в системе жилищно-коммунального хозяйства и направлять на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Об этом следует из проекта закона, который подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Причина инициативы — нехватка средств региональных фондов капремонта на эти цели. Как заявил депутат, дефицит составляет около 80 млрд руб., из-за чего сдвигаются сроки выполнения критически необходимых работ.

В 2024 году фондами капитального ремонта было потрачено 105,5 млрд руб., отремонтировано 11 тыс. 920 домов. При этом всего в программе 136 тыс. 698 домов. В Госдуме отмечают, что денег на капремонт всех многоквартирных домов не хватает, в том числе с учетом цен на стройматериалы. Здания ускоренными темпами переходят в разряд аварийных, а главная цель механизма капремонтов по сохранению технического состояния не выполняется.

Предлагается закрепить в Бюджетном кодексе России целевую направленность поступающих штрафов от организаций на проведение капремонта общего имущества, в том числе замену лифтов, чтобы замедлить процесс ветшания домов и продлить их жизненный цикл. В настоящее время это действует в отношении взысканий, касающихся дорожного фонда, утилизационного сбора, экологических платежей, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить арест средств россиян на спецсчетах по капитальному ремонту. Граждане, которые аккуратно откладывают деньги на капитальный ремонт своих домов, страдают из-за финансовых проблем управляющих компаний, и это несправедливо, считают авторы документа.

Теги: капремонт, ЖКХ


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