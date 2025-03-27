Шадаев: Не исключено наказание для УК за недопуск провайдеров в дома

Минцифры после атаки хакеров на интернет-провайдера Lovit рассматривает возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые препятствуют доступу интернет-провайдеров в многоквартирные дома.

Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, в Минцифры "собирают всю правоприменительную практику, где у нас нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома в полной мере не заработали". Министр не исключил, что в будущем появятся нормы ответственности для управляющих компаний, которые не соблюдают закон, сообщает ТАСС.

Провайдер Lovit, работающий в зданиях от застройщика ПИК, столкнулся с масштабной DDoS-атакой 21 марта. В новостройках группы компаний ПИК в Москве и Санкт-Петербурге Lovit — единственный провайдер.

Госдума в апреле 2024 года приняла законопроект, который должен был гарантировать недискриминационный доступ операторов связи в многоквартирные дома. Согласно ему, провайдер может размещать свое оборудование в многоквартирном доме на основании договора об оказании услуг с собственником или нанимателем жилого помещения в этом доме.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что атака хакеров на инфраструктуру интернет-провайдера Lovit продолжается. Атаки происходят с серверов, размещенных в США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Франции, Хорватии, Великобритании, а также России.