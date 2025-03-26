Хинштейн: блогер Апачев не выходит на связь с курской полицией

Блогер Аким Апачев заявил, что посещал Суджу, но в Курск для дачи показаний полиции не собирается, сообщил в своем telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

"Сотрудники полиции провели телефонный разговор с Акимом Гасановым (такова настоящая фамилия рэпера Апачева): он подтвердил, что был в Судже, но приезжать в Курск не собирается — это не позволяет полицейским опросить его, составить протоколы об административных правонарушениях и направить материалы в суд. Блогер 24 марта сообщил полиции, что находится в Донецке, однако на связь с сотрудниками УМВД по ДНР не выходит",— написал Хинштейн.

Ранее врио главы Курской области провел в telegram-канале опрос среди жителей Курской области о том, верят ли они раскаянию Апачева за нарисованные им граффити. По результатам опроса выяснилось, что 87% жителей региона не верят словам рэпера.

По словам Хинштейна, Апачева собираются привлечь к ответственности по трем административным статьям. Речь идет о нарушении запрета на въезд в приграничный район, использовании ненормативной лексики и порче имущества.

"Бесконечно бегать не получится. Дать объяснение полицейским ему придется в любом случае — закон одинаков для всех", — заключил врио губернатора.

Ранее Хинштейн заявил, что извинения Акима Апачева не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил. Он также пообещал написать заявление на Апачева, назвав его поступок "пиаром на крови".