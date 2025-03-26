Путин: у России много друзей

Президент России Владимир Путин заявил, что у России много друзей во всех частях света.

"И на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге. Во всем мире. И у нас друзей гораздо больше тех людей, которые нас на самом деле не очень понимают. И есть люди на так называемом Западе, о котором мы сейчас упоминали, есть люди, которые не понимают Россию. Но это не мешает нам жить и развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось",— сказал российский лидер на заседании наблюдательного совета "Движения первых"

В 2023 году Путин, выступая за ослабление контрсанкций в отношении ряда компаний из так называемых "недружественных стран", отмечал, что некорректно называть страны недружественными, так как у России очень много друзей в этих странах.

"Но элиты так называемые настроены по-другому в силу разных причин. Наши контрсанкции были продиктованы интересами нашего государства. Мы должны скорректировать свою позицию и не должны уподобляться тем людям, которые принимают такие недружественные решения", — говорил тогда Путин.