В Литве погибли четверо американских военных

В Литве обнаружены мертвыми четверо военнослужащих армии США, пропавших без вести во время учений. Об этом сообщает The Daily Mail.

По предварительной версии, солдаты съехали в водоем на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине.

О пропаже солдат и военной техники вечером 25 марта сообщило оперативное объединение сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF). Их поиски вели американские и литовские военные, а также правоохранительные органы Литвы.

Солдаты участвовали в плановых совместных учениях армий США и Литвы на территории Пабрадского староства, на полигоне, расположенном в 10 км от границы с Белоруссией.