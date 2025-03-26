В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Астраханской области в этом году отремонтируют шесть мостов

"Шесть мостов отремонтируем благодаря новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В частности, в Володарском районе уже ведется капремонт моста через реку Камардан, который был построен ещё в 90-х годах. Объект масштабный – длина сооружения составляет почти 260 метров. Завершить работы подрядчик должен в этом году.

Также продолжается ремонт мостов через ерики Чантинка, Кушумбет и Ильмаметьев и через реки Корсака и Подстепка. Сдача этих объектов запланирована на 2026 год.

"В нашем регионе огромное количество водоемов и, соответственно, мостов, многие из которых давно требуют ремонта. Активную работу по их восстановлению мы начали в 2019 году благодаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». В прошлом году удалось привести в порядок 9 сооружений, а за всё время реализации проекта отремонтировано 19 мостов", - сообщил Игорь Бабушкин.