Торжественное вручение оливковых беретов астраханским кадетам провел Игорь Бабушкин

Сегодня прошло торжественное мероприятие в Казачьем кадетском корпусе им. атамана И.А. Бирюкова в Астрахани.

Также на территории образовательного учреждения состоялось открытие нового тактического городка «Святогор». Почётным гостем стал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Оливковых беретов были удостоены 12 кадетов 7-го и 9-го взводов. Его вручают ученикам, которые показали высокие результаты в учебе и физподготовке, успешно сдали теорию по военному делу и тактической медицине. Пройти такой экзамен ребята могут раз в год.

Обладатели знака отличия продемонстрировали навыки военного мастерства в новом тактическом городке «Святогор». Здесь педагоги-инструкторы будут проводить занятия для учащихся образовательных заведений Астраханской области, членов молодежных организаций и казачьих обществ.

«Сейчас ваши отцы и старшие братья сражаются за будущее России в зоне СВО. Вы — продолжатели их традиций. Мы гордимся вами», — отметил Игорь Бабушкин.

В 2025 году Казачий кадетский корпус отмечает юбилейный 10-й выпуск. За это время было подготовлено 114 ребят, 42 из которых поступили в высшие военные учебные заведения Минобороны РФ. 17 выпускников находятся в зоне проведения специальной военной операции, 11 были удостоены медалей за проявленное мужество и отвагу.

Благодаря слаженной работе офицерско-педагогического состава корпус был признан лучшим в стране в 2023 году.