Игорь Седов сообщил, что на заседаниях комитетов депутаты одобрили вопросы повестки предстоящего пленарного заседания Городской Думы

Сегодня прошли заседания комитетов Городской Думы Астрахани.

На заседании комитета по городскому хозяйству и благоустройству города обсуждались вопросы о согласовании закрепления и передачи движимого и недвижимого муниципального имущества в хозяйственное ведение МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

Основной темой совместного заседания комитетов по экономическому развитию города и по бюджету, финансам и налогам стало согласование изменений в муниципальной программе «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Члены комитета по бюджету, финансам и налогам Городской Думы обсудили два вопроса: принятие новой муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» и внесение изменений в программу «Организация муниципального управления».

Все вопросы, рассмотренные на комитетах, депутатами были одобрены и рекомендованы к согласованию и принятию Городской Думой на пленарном заседании, сообщил председатель городской астраханской Думы Игорь Седов.