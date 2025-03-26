На региональную вологодскую программу "Герои Русского Севера" заявилось более 330 бойцов СВО

Более 330 бойцов СВО зарегистрировались на участие в проекте Вологодской области «Герои Русского Севера».

"Герои Русского Севера" - это региональный аналог федеральной программы «Время Героев». Программа была запущена на Вологодчине по поручению Губернатора области Георгия Филимонова.

Заявочная часть программы завершилась 21 марта, на проект заявился 331 ветеран СВО. Более 45% из них – мужчины в возрасте 18-35 лет. 306 заявок поступило из Вологодской области и 25 из других 14 регионов страны.

Следующий этап программы стартовал 25 марта и продлится до 28 марта. В ходе этого этапа участникам проекта предстоит пройти онлайн-тестирование и очное собеседование с экспертом.

Финалисты отбора будут проходить четыре очных модуля по ключевым направлениям: госуправление, региональное и муниципальное управление, экономика и современные технологии. Также в рамках программы пройдет погружение в социальную и экономическую специфику региона. Участники - финалисты будут работать совместно с наставниками, предполагаются стажировки, знакомство с руководителями предприятий. Программой предусмотрен спортивный и культурный трек, командообразование и личностное развитие.

Участники программы, которые успешно пройдут все этапы обучения, получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца и гарантированное трудоустройство. Со всеми подробностями регионального проекта «Герои Русского Севера» можно ознакомиться здесь.