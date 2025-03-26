В Кировской области педагогов, воспитавших выпускников, поступивших в учебные заведения региона, будут премировать

В Кировской области реализуют целый комплекс профориентационных мероприятий.

Одной из важных составляющих стало учреждение ежегодных премий для работников общеобразовательных организаций, выпускники которых продолжили обучение или осуществляют трудовую деятельность на территории Кировской области.

"За каждого выпускника, поступившего в вуз или СПО, расположенные на территории Кировской области — 5 000 рублей, а если выпускник поступил на приоритетные для экономики Кировской области специальности — 10 000 рублей. За каждого выпускника, принятого на работу в организации и на предприятия, расположенные на территории Кировской области после завершения обучения в ведущих российских образовательных организациях высшего образования, — 15 000 рублей", — сообщила в ходе заседания областного правительства министр образования Ольга Рысева.

Как пояснили в региональном минобре, эти премии будут выплачиваться за каждого выпускника школы один раз в год окончания им школы и поступления в вуз или организацию СПО, расположенные на территории Кировской области. Выплаты начнут осуществлять уже в 2025 году.

За выпускников, окончивших ведущие российские вузы и устроившихся на кировские предприятия, — единожды, начиная с 2029 года.

Сумма премии для каждого педагога будет рассчитываться школьными структурами, исходя личного вклада педагога в выбор выпускника и в соответствии с критериями, установленными министерством образования Кировской области с учетом показателей профориентационной деятельности.

Образовательным учреждениям области необходимо будет до 30 сентября предоставить в региональное министерство образования соответствующий пакет документов.