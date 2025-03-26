Оператора Первого канала сегодня эвакуируют на лечение в Москву

Оператора Первого канала Дмитрия Волкова сегодня эвакуируют на лечение в Москву, сообщает Telegram-канал Известий со ссылкой на Минздрав РФ.

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Его состояние оценивается как тяжелое.

Как ранее сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, Волков получил серьезные ранения.

"С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву, добавил врио губернатора.

Ранее Первый канал сообщал, что Волков находился вместе с военным корреспондентом Анной Прокофьевой. Она погибла. Съемочная группа подорвалась на мине в Белгородской области, на границе с Украиной.

24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели, военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Кроме того, тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин.