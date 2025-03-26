Орлов пообещал "разбор полетов" по итогам опроса об уборке снега в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал итоги опроса жителей о качестве зимней уборки города.

Напомним, опрос проводился городской администрацией с 19 по 25 марта. Наиболее довольными состоянием своих дорог и тротуаров остались жители Академического района. А хуже всего, как считают горожане, с уборкой снега справились в Орджоникидзевском районе.

В своем Telegram-канале Алексей Орлов поблагодарил горожан за участие и обратную связь.

"На совещании вместе с коллегами детально обсудим итоги. Обязательно проведем "разбор полетов", - пообещал мэр.

В январе нынешнего года прокуратура выявила нарушения при уборке снега в районах Екатеринбурга. Орлов заявлял, что "во дворах просто безумие творится" и призывал лучше бороться с наледью.