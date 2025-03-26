Мэр Красноуфимска готовит народный сход и обращение к СМИ

Глава Красноуфимска Михаил Конев пригласил местных жителей, общественников, депутатов и чиновников встретиться и обсудить актуальные для развития города вопросы. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Дорогие друзья, приглашаю всех неравнодушных горожан, волонтеров, депутатов думы городского округа Красноуфимск, членов Общественной Палаты, членов Совета Ветеранов городского округа Красноуфимск, квартальных, членов независимых Профсоюзов, руководителей и членов общественных организаций города, руководителей муниципальных и государственных учреждений, молодёжных организаций города, встретиться в Актовом зале Администрации города Красноуфимск", - написал градоначальник.

Встреча пройдет сегодня. Точной темы нет, однако мэр отметил, что в конце встречи сделает некое заявление для СМИ.

Напомним, ранее стало известно о задержании председателя думы Красноуфимского городского округа Анатолия Худякова. По данным СМИ, его обвиняют в совмещении должности председателя думы и замдиректора МУПа. На данный момент в городской думе эту информацию никак не комментируют.