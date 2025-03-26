Открыто наследственное дело актрисы Заворотнюк

Открыто наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Это случилось в Москве.

Нотариус Марина Щирская сообщила РИА Новости, что родственники артистки могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая 2024 г. Актриса боролась с опухолью головного мозга - глиобластомой. Врачи частной клиники, где лечилась Анастасия Заворотнюк, в последнее время не брали денег с семьи пациентки – в знак уважения и любви к актрисе. Близкие перепробовали все методы лечения глиобластомы головного мозга, звезде сделали две операции.