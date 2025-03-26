Три страны ЕС отвергли план фон дер Ляйен об усилении армий в кредит

Власти Испании, Италии и Франции не поддержали предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план по перевооружению Европы, сообщает Politico.

По информации источников издания, эти страны не хотят увеличивать оборонные расходы за счет кредитов, опасаясь увеличения и без того "тяжелого долгового бремени".

Отмечается, что подобная тупиковая ситуация рискует сорвать планы Брюсселя по отправке большего количества оружия из Европы на Украину.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила потратить на перевооружение Евросоюза 800 млрд евро, при этом для перевооружения нужно занять 150 млрд евро на рынках капитала. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. По мнению европейских СМИ, сбор таких средств базируется на "надеждах и предположениях", а не на реальных возможностях.

Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.