26 Марта 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Снова. Мишустин заявил о необходимости снижения бюрократической нагрузки на учителей

В первую очередь нужно снизить бюрократическую нагрузку на учителей, и это необходимо закрепить в готовящейся Стратегии развития системы образования. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Проблема огромна бюрократии в школах поднимается постоянно, но все остается практически без изменений. Учителя все так же сообщают об этом как о большой беде, мешающей нормальному обучению детей. Недавно в Профсоюзе учителей заявили, что основной бедой в части бюрократии стала электронная отчетность. Для учителей даже запустили чат-бот по тому, как вести бюрократическую нагрузку.

В конце 2023 года советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова сказала, что образовательные учреждения все так же задыхаются от бюрократии. Эксперименты по ее снижению все время идут, но никаких конкретных результатов не дали. Осенью 2024 года она сообщила, что 67% учителей жалуются на на огромную бюрократическую нагрузку.

Мишустин сказал, что власти уже уменьшили количество документов, которые должны заполнять учителя, их всего пять. Однако это пять видов документов: рабочая программа учебного предмета, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристика на обучающегося (по запросу). И первые четыре документа нужно умножать на количество классов и предметов. Поэтому по факту на педагоге по-прежнему может "висеть" не один десяток документов.

Теги: школа, учителя, бюрократия


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