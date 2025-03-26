После избиения школьницы на Новой Сортировке, возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Речь идет об инциденте на Новой Сортировке, где 20 марта подростки избили сверстницу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, следователи уже осмотрели место происшествия и продолжают допрашивать свидетелей. Выясняется тяжесть вреда, причиненного школьнице, а также причины и условия, которые могли способствовать произошедшему.

Ранее в сети появилось видео, где группа подростков избивают девочку в одном из дворов за блоком. Предположительно, издевательства могли произойти около школы №147, где обучается одна из обидчиц. Она же, по данным канала, и опубликовала видео на своей странице в соцсетях, предварительно наложив на него музыку. Вскоре запись была удалена, однако до этого уже успела разлететься по интернету.

Тогда же проверку организовала прокуратура, которая пообещала найти всех причастных к инциденту.