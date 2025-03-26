26 Марта 2025
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Фото: Уральская транспортная прокуратура

Уральская транспортная прокуратура опубликовала видео жесткой посадки самолета на Ямале

Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале опубликовала видео жесткой посадки самолета Ан-12 авиакомпании "Атран", выполнявшего коммерческий рейс по маршруту Сабетта - Новый Уренгой, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно как самолет после приземления вылетает с взлетно-посадочной полосы и заваливается на бок. Ведомство также опубликовало видео с работами по эвакуации воздушного судна. Спецтранспорт расчищает сугробы, чтобы отбуксировать самолет.

В настоящий момент работа аэропорта в Новом Уренгое приостановлена. Согласно данным онлайн табло, задерживается вылет трех рейсов - авиакомпаний "Ямал" до Тюмени и Москвы, а также рейс "ЮТэйра" до Уфы. Вылет в Тюмень должен был состояться 26 марта, в 16.30, перенесен на 27 марта, 10.30, в в Уфу рейс планировался 26 марта, в 16.45, перенесен на 27 марта, 11.40, в Москву пассажиры должны были улететь 26 марта, в 16.55, вылет перенесен на 27 марта, 12.10.

Также перенесено прибытие рейсов из Надыма, Новосибирска, Уфы, Салехарда, Москвы. Все они должны были прибыть сегодня, однако теперь, прибытие самолетов ожидается утром, 27 марта.

Напомним, во время посадки у самолета надломилась левая стойка шасси. Самолет опрокинулся на бок, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось восемь человек. Один был госпитализирован. Уральская транспортная прокуратура начала проверку.

Теги: самолет, шасси, ВПП, посадка, проверка


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