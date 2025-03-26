На сессии Заксобрания Краснодарского края депутаты заслушали отчёт главы краевого МВД за 2024 год

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края утвердили отчёт о деятельности краевого УМВД за 2024 г. Доклад сделал ИО начальника краевого управления генерал-майор полиции Сергей Воложинов.

Он сообщил, что уровень преступности в прошлом году составил 1 тыс. 264 преступления на 100 тыс. населения. Всего было зарегистрировано 73 тыс. 735 преступлений, что на 1% меньше, чем в 2023 г. За прошедший год сократилось количество преступлений, совершенных против собственности, жизни и здоровья граждан. Стало меньше убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, в том числе из квартир, вымогательств и угонов. Улучшилась криминальная обстановка в общественных местах.

Сергей Воложинов в докладе перед депутатами также отметил, что важным инструментом в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, снижения уровня преступности является профилактика правонарушений. Меры профилактики позволили снизить количество преступлений, совершенных с участием ранее судимых лиц, а также противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В 2024 г. удалось достичь положительных результатов оперативно-служебной деятельности в сферах противодействия коррупции, потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства, образования, транспорта, здравоохранения, топливно-энергетического, агропромышленного, оборонно-промышленного комплексов.

"Кубанской полиции удалось добиться положительных показателей по широкому кругу направлений оперативно-служебной деятельности. Мы все признательны сотрудникам МВД Кубани за то, что они надежно защищают и жителей, и гостей края от преступных посягательств криминала. Кубанская полиция стоит на страже нашей общей безопасности. Благодаря её эффективной работе в крае не допущено ухудшения криминогенной обстановки. А это, в свою очередь, является необходимой основой для развития экономики нашего региона", – отметил Председатель парламента Кубани Юрий Бурлачко по итогам доклада.





ИО главы краевого управления МВД также рассказал о дополнительных усилиях, направленных на противодействие незаконной миграции. За отчетный год поставлены на миграционный учет 331 тыс. 631 иностранный гражданин и лицо без гражданства, что на 31,4% меньше, чем в 2023 г. В отчете прозвучало, что особое внимание сотрудники полиции уделяли рассмотрению обращений граждан, органов государственной власти края, представительных органов муниципальных образований, общественных организаций, Уполномоченного по правам человека в регионе. В прошлом году на имя начальника Главного управления и его заместителей поступило 64 тыс. 818 обращений граждан, что на 13,7% больше в сравнении с 2023 г.

В ходе обсуждения депутаты Иван Жилищиков, Алексей Косач поднимали вопросы решения проблемы дефицита кадров в органах внутренних дел, выполнения миграционного законодательства на территории края.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что правоохранителями в прошлом году в регионе была проделана большая работа, направленная на противодействие организованной преступности и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, обеспечению экономической безопасности, в области профилактики правонарушений.





Он также отметил, что в постановлении будут учтены прозвучавшие предложения по улучшению условий работы правоохранителей, привлечению необходимых кадров.

Юрий Бурлачко дал поручение, чтобы депутаты, выезжая в округа, также обращали внимание на то, как в муниципалитетах решаются вопросы обеспеченности участковых уполномоченных жильём.



