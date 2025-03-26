Возбуждено дело о теракте по факту гибели журналистки Первого канала

Уголовное дело о теракте по факту гибели журналистки Первого канала Анны Прокофьевой возбудил Следственный комитет РФ. Об этом в Telegram-канале ведомства сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 и ст. 144 УК РФ (террористический акт; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления.

26 марта 2025 года в результате подрыва боеприпаса украинских вооруженных формирований в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева..

Это случилось на границе с Украиной, где съёмочная группа подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков получилсерьезные ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, Волков находится в тяжелом состоянии.

"С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву, добавил врио губернатора.

25 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов, водитель съёмочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак.