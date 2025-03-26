На Урале начальника колонии задержали по обвинению во взятке

На Среднем Урале задержан начальник исправительной колонии №46 в Невьянске Александр Мельников.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Мельникову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Решение об этом сегодня принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Высокопоставленного тюремщика обвиняют по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Превышение должностных полномочий".

В региональном Следственном комитете и управлении ФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев по ситуации.

Напомним, в 2022 году суд вынес приговор экс-руководителю ИК-46 в Невьянске. Ему вменялось несколько эпизодов взяточничества в крупном, значительном и мелком размерах. Как показало расследование, в 2019-2021 годах глава колонии получил взятки в виде денег и имущества на сумму около 800 тысяч рублей от нескольких осужденных. Взамен тюремщик оказывал обитателям ИК определенное покровительство.

Приговором Невьянского городского суда бывшему главе ИК был назначен условный срок и штраф в 1,6 миллиона рублей.