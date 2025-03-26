Кубанские депутаты одобрили новые нормы увековечивания памяти защитников Отечества в крае

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края приняли изменения в краевой закон "О некоторых вопросах увековечения в Краснодарском крае памяти погибших при защите Отечества".

"Приближается 80-летие Великой Победы. В преддверии юбилея органы власти всех уровней, общественность делают все возможное, чтобы достойно увековечить имена тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей Родины и отдал в борьбе за это свои жизни. Память о них должна сохраниться и передаваться из поколения в поколение. Рассмотренный нами законопроект позволит оперативно организовать эту работу", – сказал председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

Предлагаемые поправки в краевой закон депутатам представил глава комитета ЗСК по военным вопросам, Герой России Евгений Шендрик.

По его словам, законопроект направлен на совершенствование краевого законодательства в данной сфере. К формам увековечения памяти погибших при защите Отечества предлагается отнести мероприятия, связанные с занесением имен погибших навечно в почетные списки обучавшихся и кадрового состава общеобразовательных организаций края со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус", а также с установкой мемориальных досок, бюстов, памятных знаков на фасадах зданий, строений и сооружений, расположенных на территории Краснодарского края.

Поправки также уточняют полномочия исполнительных органов края и органов местного самоуправления в этом вопросе. В итоге решение было принято.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил его актуальность и высокую значимость.