В Пермском крае преступная группировка наживалась на квартирах для детей-сирот

В Пермском крае предприимчивый чиновник и риэлтор наживались на квартирах для детей-сирот.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, на скамье подсудимых оказались начальник отдела опеки и попечительства одного из территориальных управлений минсоцразвития Пермского края, риэлтор, а также "иные" не названные ведомством лица.

Их обвиняют в мошенничестве, хищении по предварительному сговору денежных средств в крупном размере, путем предоставления недостоверных сведений (ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

По версии следствия, чиновник и риэлтор обманывали государство, завышая стоимость жилищных сертификатов для детей-сирот, которые достигли возраста 23 лет и могли претендовать на покупку квартиры. Соучастники подготовили договоры купли-продажи. Вот только цена недвижимости была ниже стоимости сертификата. Разницу подозреваемые присваивали себе и распоряжались деньгами по своему усмотрению.

Точную сумму ущерба в ведомстве не раскрывают.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.