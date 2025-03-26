Люберцы могут присоединить к Москве

Создана инициативная группа, члены которой собрались провести референдум о присоединении Люберец к Москве. Согласно документу, опубликованному на сайте ИК Московской области, ходатайство о регистрации инициативной группы направили в совет депутатов городского округа Люберцы.

Предполагаемые сроки проведения референдума не приводятся. На голосование будет вынесен один вопрос: "Согласны ли вы, чтобы городской округ Люберцы был присоединен к городу Москва и был включен в состав субъекта федерального значения?".

Численность населения городского округа Люберцы на 1 января 2023 г. составляет 356 тыс. 489 жителей. 230 тыс. 134 жителя живут в самих Люберцах, остальные – в четырёх посёлках и сельских населённых пунктах, находящиеся в границе городского округа.