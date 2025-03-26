Андрей Трубецкой: В Сургутском районе единовременная выплата к 80-летию Победы составит 160 тысяч рублей

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил на своих страницах в социальных сетях о том, что единовременные выплаты ко Дню Победы в муниципалитете составят по 160 тысяч рублей.

"Это делается для повышения социальной защищенности жителей и в честь 80-летия Победы", - отметил Андрей Трубецкой.

Сегодня данный вопрос был рассмотрен во время заседания депутатских комиссий и рекомендован к принятию думой Сургутского района на ближайшем заседании 28 марта.

Из районного бюджета будет выделено 4,1 млн рублей. Единовременную выплату ко Дню Победы в размере 160 тысяч рублей получат 26 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших во время ВОВ, вдовы умерших инвалидов ВОВ. Проживают они в девяти поселениях: Лянторе, Белом Яре, Локосово, Барсово, Федоровском, Высоком Мысе, д. Юган, Сайгатиной и Солнечном.

"Подобную выплату мы уже производили в 2020 году в честь 75-летия Победы. Сумма составляла 75 тысяч рублей, сейчас – почти в два раза больше. Также продолжаем акцию, которую начали в 2020 году: освобождаем ветеранов и приравненные к ним категории жителей от коммунальных платежей – за ЖКУ, вывоз ТКО и капремонт. И, конечно, наши добровольцы оказывают им адресную помощь на дому, вручают подарочные наборы и продовольственные корзины", - рассказал Андрей Трубецкой.