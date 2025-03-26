8,5% составил рост реальных доходов россиян в 2024 году

Рост реальных располагаемых доходов россиян составил в 2024 году 8,5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он сегодня в Госдуме представил отчет о работе кабинета министров за год, пишет Telegram-канал ДумаТВ

Он отметил, что рост происходит на фоне минимального за историю уровня безработицы.

Мишустин добавил, что ВВП за прошедший год вырос до 200 трлн рублей. За последние четыре года этот показатель увеличился практически вдвое.

Премьер отметил, что локомотивом роста российской экономики стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский, пишет РИА Новости.

"Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%. Это связано и с тем, что в приоритетном порядке правительство поддерживает проекты, где речь идет об индустриях высокого передела", - сказал Мишустин.