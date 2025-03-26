26 Марта 2025
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Фото: официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия

В Хакасии 22% женщин сообщили об аборте в результате склонения

Согласно социологическому исследованию, проведенному парламентом Хакасии, почти 22% женщин пошли на аборт из-за склонения со стороны родственников, партнера, знакомых, работодателей. При этом 67% из них отметили, что именно это стало главным фактором в решении прервать жизнь зачатого ребенка. Об этом заявил зампредседателя парламента Хакасии Григорий Назаренко.
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В регионе принят закон, запрещающий склонять к аборту в любом виде: через уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение или требования. Сами аборты не запрещаются по желанию женщины. Хакасия стала уже 20-м регионом, принявшим такой закон.

Официально число абортов в России неуклонно уменьшается и 2024 году составило около 400 тыс. Однако в статистику не входят частные клиники. А с их учетом реальное число абортов более миллиона, говорили ранее вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова.

Как сообщила недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, только 37 тыс. женщин удалось отговорить от аборта за год. Это менее 10%. По ее убеждению, нужно увеличивать эту долю.

Согласно официальной статистике, с 1956 года, когда аборты были второй раз легализованы, в России были уничтожены более 210 млн зачатых детей. С 1991 года абортов было совершено более 50 млн.

Теги: аборт,


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