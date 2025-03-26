26 Марта 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Показатель младенческой смертности сейчас самый низкий за всю историю России и СССР

Показатель младенческой смертности сейчас самый низкий за всю историю России и СССР. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сегодня он выступил в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства, пишет ТАСС.
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Он добавил, что 2024 году почти 160 тысяч многодетных семей воспользовались выплатой в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.

С начала реализации программы материнского капитала в 2007 году было выдано около 14,5 млн сертификатов.

Мишустин добавил, что социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года проиндексируют более чем на 14,5%.

Накануне глава Правительства подписал распоряжение об утверждении Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России до 2036 года. В ней предусмотрена, в частности, новая ежегодная семейная выплата россиянам, имеющим двух и более детей.

В документе сказано, что Россия пока входит в первую десятку стран мира по численности населения и является мировым идеологическим центром поддержки традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе ценности семьи. При этом страна вымирает (этот термин не используется). А молодежь хочет сначала пожить для себя, сделать карьеру, а уже потом думает о семье и детях. То есть рождение детей переносится на более поздний срок, когда ухудшается репродуктивное здоровье. Это приводит к тому, что детей рождается все меньше.

Теги: мишустин, младенец, семья, маткапитал


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