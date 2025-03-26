Экс-главный тренер "Урала" Александр Тарханов будет работать в академии клуба

Бывший главный тренер ФК "Урал" Александр Тарханов возвращается к работе в клубе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, Тарханов будет сотрудничать с академией "Урала" и поработает с детскими тренерами над повышением их профессионального уровня.

"В последние годы он довольно много занимался именно детским и юношеским футболом. Этот опыт точно пригодится в Екатеринбурге", - уверены в клубе.

Сам специалист заявил, что быстро принял предложение президента "Урала" Григория Иванова вернуться в команду.

"Буду помогать тренерам в подготовке ребят 2008, 2010 и 2011 года рождения. Уральский регион богат талантами, нужно помочь им пробиться в большой спорт", - отметил Тарханов.

Александр Тарханов тренировал ФК "Урал" в 2010-х годах, когда команда еще выступала в РПЛ. Под его руководством в 2017 году клуб впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.

В 2018 году у специалиста возникли проблемы со здоровьем, он оказался в больнице, где ему сделали операцию. Вскоре "Урал" объявил о назначении главным тренером Дмитрия Парфенова, а Тарханова перевели на должность советника президента по спортивной части.