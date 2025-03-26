26 Марта 2025
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Образование Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов: В этому году на развитие сферы образования направим 32,7 млрд рублей

Накануне на заседании на заседании регионального Совета по развитию образования определили ключевые задачи образовательного сектора. Заседание провел Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Отметим, что перечень вопросов повестки заседания Совета определили по итогам опроса более 1,8 тысячи профильных сотрудников региона.

«Создание условий для усиления сферы образования, для воспитания сильного интеллектуально и физически молодого поколения – одно из приоритетных направлений нашей работы. В этом году на развитие сферы образования направляем 32,7 млрд рублей. В числе важных вопросов: модернизация сети образовательных организаций – соответствие учреждений требованиям современного обучения, дефицит кадров, оплата труда педагогических работников, повышение качества образования и подготовка кадров для экономики региона», – сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

На 2025 год в Вологодской области запланировано модернизировать 102 образовательных объекта, в том числе - 53 школы, 40 колледжей и 9 детсадов.

«Наша задача в первую очередь – это повышение уровня образования и обеспечение комфортных условий труда преподавателей. Особое внимание уделяем поддержке учителей, в этом году планируем охватить мерами поддержки 1 677 молодых специалистов. Разрабатываем и систему стимулирующих мер поддержки преподавателей и руководителей, способствующую их мотивации в высокой подготовке выпускников», – отметил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Напомним, молодые специалисты Вологодчины со средним и высшим образованием ежемесячно получают доплаты к заработной плате 8 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Также предоставляется единовременная выплата в 1 млн рублей учителям физики, математики и информатики, трудоустроившимся в школы Вологды и Череповца. От 500 тысяч до 1 млн тем, кто прибыл на работу в сельские поселения региона.

С 2024 года, согласно поручению Губернатора Георгия Филимонова, в Вологодской области увеличена материальная поддержка юных талантов. 

Такт, победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и их наставники получают премию в размере 100 тысяч рублей, победители и призеры заключительного этапа ВсОШ – по 500 и 300 тысяч рублей, а победители и призеры международных предметных олимпиад школьников – по 700 и 500 тысяч рублей соответственно.

Развивается сеть предпрофильных и профильных классов по приоритетным направлениям. В регионе на данный момент организованы 40 агроклассов, 30 лесных классов. В 2025 году будут открыты еще 20 агро- и 30 лесных классов. В вологодских школах действуют также профильные направления по медицине, энергетике, строительству и ЖКХ, транспорту, туризму и гостеприимству, креативной индустрии.

Теги: георгий филимонов, профильные классы, сфера образования, образовательные объекты


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