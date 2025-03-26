Захарова: журналисты РФ стали мишенью для Киева

Киевский режим объявил охоту на российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Так она прокомментировала смерти корреспондентов в Луганской народной республике (ЛНР).

"Журналисты стали целью, мишенью. <…> Это не просто атака, которая нужна была, как и другие атаки, совершенные в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде. Это системная планомерная "работа", осуществляемая киевским режимом по зачистке информационного пространства", — подчеркнула Захарова.

Сотрудники российских СМИ подверглись атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 марта. Для этого использовались американские ракеты HIMARS. Погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак.

Сегодня в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось на границе с Украиной, где съёмочная группа подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен.