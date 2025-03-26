В Тюменской области начинаются полеты в труднодоступные районы региона

Полеты в труднодоступные районы Тюменской области начнутся с 5 апреля, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Договор на выполнение рейсов в Главном управлении строительства Тюменской области подписан накануне.

Учитывая потепление в Вагайском, Нижнетавдинском и Тобольском районах и таяние автозимников, специалисты Главного управления строительства Тюменской области предложили организовать полёты с марта, без увеличения количества рейсов.

"Согласно проведённой работе, а также опираясь на ответы администраций муниципальных районов и на мнения жителей труднодоступных районов, было принято решение организовать полеты начиная с апреля. Проект расписания регулярных рейсов составлен на весь 2025 год, с увеличением количества рейсов в апреле", - отметил и. о. начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселёв.

В апреле 2025 года произведут на восемь полетов больше, чем планировалось ранее.

Увеличение количества рейсов в апреле 2025 года произведено за счет перераспределения рейсов в осеннем периоде 2025 года. Транспортное обслуживание осенью будет выполняться с учётом погодных условий.