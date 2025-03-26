26 Марта 2025
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Политика
Фото: Накануне.RU

Вице-президент США – самый опасный человек в мире

Вице-президента США Джей Ди Вэнса американские чиновники считают самым опасным человеком в мире. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на свои источники, сообщает издание Аргументы и факты.
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Это связано с тем, что вице-президент слишком недоволен Европой.

"Дипломаты опасаются, что озлобленный Джей Ди Вэнс является самым опасным человеком <…>, поскольку он слишком сильно недоволен Европой", – говорится в материале.

Отношение Вэнса к чиновникам Европы стало явным, когда в Сеть попала переписка из секретного чата Белого дома, пишет издание.

Агентство Bloomberg писало, что переписка явно показывает презрение, которое Вашингтон испытывает к европейским союзникам.

Напомним, в Сеть попали сообщения, где пользователь с ником "Джей Ди Вэнс" заявляет, что действия хуситов наносят больший ущерб европейским союзникам Вашингтона, чем самим США. Он добавил, что готов согласиться с планом, предусматривающим нанесение ударов, хотя не желает "снова спасать Европу".

Ранее мы сообщали, что в Белом доме после сообщений об утечке данных об ударах США по Йемену идут дискуссии о будущем помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.

По информации газеты Politico, не исключается отставка Уолтца. Один из источников заявил: "Все в Белом доме сходятся в одном: Майк Уолтц - полный идиот". Утверждается, что президент США Дональд Трамп примет решение в ближайшие день-два.

Ранее стало известно, что главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в групповой чат администрации США для обсуждения ударов по йеменским хуситам.

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