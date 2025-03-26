В Белгородской области погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева

В Белгородской области погибла военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева. Это случилось на границе с Украиной, где съёмочная группа подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен.

Анне было 35 лет, совсем скоро у неё был бы день рождения. Она окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня". На "Первом" – с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны СВО, сообщает телеканал.

24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. В тот же день в Суджанском районе Курской области ВСУ целенаправленно обстреляли жилой массив, где работал журналист ТАСС Михаил Скуратов, он получил ранение.