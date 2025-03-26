Жители Екатеринбурга рассказали, в каком районе хуже всего убирают снег

Жители Екатеринбурга высказали свое мнение о работке коммунальщиков, убиравших снег этой зимой. Наиболее довольными состоянием своих дорог и тротуаров остались жители Академического района, а вот хуже всего, считают горожане, с уборкой снега справились в Орджоникидзевском районе.

Опрос проводился городской администрацией с 19 по 25 марта. По оценке "Полностью удовлетворен" с показателем 8,2% или 320 человек на вершине рейтинга оказался Академический район. Недалеко ушел Ленинский с показателем 8% или 312 человек. Затем идут Орджоникидзевский - 6,8% (267 человек), Верх-Исетский - 5% (197), Октябрьский - 4,6% (180), Чкаловский - 4,5% (178), Железнодорожный - 4,2 (166), Кировский район - 4% (156).

Несмотря на третью позицию в списке лучших, существовала оценка и "Полностью не удовлетворен", где Орджоникидзевский район занял уже первое место. По мнению 15% опрошенных или 589 человек, в районе совершенно не справились с уборкой снега. 577 человек или 14,7% проголосовали за Кировский район, а 575 или 14,7% - за Чкаловский. За ними идут: Ленинский район - 545 (13.9%), Железнодорожный - 540 (13.8%), Верх-Исетский - 509 (13%) и Октябрьский - 489 (12.5%).

За Академический район проголосовало всего 420 человек или 10.7%, что сделало его самым "очищенным" районом Екатеринбурга.