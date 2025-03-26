МИД РФ исключил передачу Запорожской АЭС Украине или другой стране

МИД России заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране.

В заявлении министерства говорится, что "в соответствии с международным правом, включая ключевые профильные конвенции, основную ответственность за обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности на своей территории несут сами государства".

Также в МИД подчеркнули, что "недoпустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государствoм".

Заявление опубликовано "в cвязи с растиражированными в СМИ спекуляциями на тему возможнoй передачи ЗАЭС Украине или установлении некоего "совместного кoнтроля" над станцией с Украиной, США или представителями международных oрганизаций".

25 марта американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ведутся переговоры с Киевом о демаркационных линиях, территориях и праве собственности на атомную электростанцию. Президент не сообщил, какая именно АЭС обсуждается в переговорах.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отдать в руки американского капитала Запорожскую АЭС, которая находится на территории России. Глава государства заявил, что в ходе переговоров с Трампом обсуждение потенциальных инвестиций в энергетические объекты касалось Запорожской АЭС.