В Армении окончательно утверждено намерение страны вступить в ЕС

Парламент Армении окончательно утвердил законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз (ЕС). Это произошло на фоне того, что само объединение не предлагало Армении членство.

За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против – семь. Решение принято, заявил в ходе заседания спикер парламента Ален Симонян, представляя результаты голосования, пишет РИА Новости.

Законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит Армению перед серьезным выбором. Об этом ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, вступление в Евросоюз невозможно при нахождении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как две эти организации несовместимы.