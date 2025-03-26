Клинические результаты ЭКО, возможно, будут публиковать в открытом доступе

В России могут начать публиковать в открытом доступе результаты экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Как пишет SHOT, инициативу в Министерство здравоохранения отправляет портал "ПроДокторов". Связано это с тем, что россиян интересует процент успешности процедуры в разных клиниках.

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По данным Telegram-канала, больше половины ЭКО-процедур не приводят к беременности. В среднем по всем регионам беременность после ЭКО наступает в 32% случаев. Наибольшее число - в Краснодарском крае (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга) — 7200. При этом число наступивших беременностей после ЭКО — всего 1200, что составляет 16,7%.

Как объясняют акушеры, результат процедуры зависит от возраста и разных личных факторов. Отмечается, что врачи за введение публикации данных: это сделает процедуру прозрачнее.

По данным Mash, впервые за время существования программы в российских клиниках исчезли листы ожидания. Раньше семьям приходилось ждать целый год. Сейчас ситуация обратная. Например, в Нижнем Новгороде за почти три месяца пришли только 100 желающих, при плане 1200. В Воронеже — 1200 квот, которыми воспользовались всего 112 женщин.

Отмечается, что при наличии полиса ОМС процедура бесплатная. Рыночная цена – 500 тысяч рублей.

Гинекологи рассказывают, что многие боятся заводить детей с помощью ЭКО. Они считают, что высок риск осложнений. Врачи отмечают, что многие лечат бесплодие годами и всё равно не идут на ЭКО.