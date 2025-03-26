В Минпросе обвинили директоров школ в бездействии при конфликтах детей

Директора школ не всегда своевременно реагируют на конфликты школьников, в том числе на травлю, о которой все знают, но которую "не замечают". Это приводит к несчастным случаям. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.

В Совете Федерации прошел круглый стол на тему обеспечения безопасности образовательных организаций. Он был организован в связи с расширяющейся проблемой травли детей в школах. В поле особого внимания ведомства - Челябинская, Иркутская, Курская и Нижегородская области.

При этом данная проблема смешивается с другой - технической - проносом в школу оружия и т.п. Чиновники видят решение проблемы в рамках металлоискателей. Директора лично виноваты, если рамки отключены. Но в министерстве подготовили и информационные буклеты на тему противодействия школьной травле.

Причины травли детей коренятся в нездоровых взаимоотношениях между школьниками, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Две трети россиян (64%) считают главной причиной травли в сети плохое воспитание детей.