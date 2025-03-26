Шесть улиц Екатеринбурга перекроют из-за подготовки к параду Победы

Начиная с 1 апреля в Екатеринбурге стартуют подготовительные работы к празднованию Дня Победы, которые затронут жителей и гостей уральской столицы. Для тренировок местного гарнизона, участвующего в параде Победы, несколько дней с утра будет перекрыто шесть улиц.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, улица Дорожная будет перекрыта с 07.40 до 09.30 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля

В эти же числа движение закроют по улицам 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная, но с 09.00 до 14.00.